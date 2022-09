Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 7-a a Superligii a debutat vineri, 26 august, cu meciul FC Voluntari – Universitatea Cluj și se va incheia luni, 29 august, cu partida Universitatea Craiova – FC Botosani, programata de la ora 21.00. Etapa a 7-a: Vineri, 26 august: Ora 18.45 FC Voluntari – Universitatea Cluj 0-0 Ora 21.30 UTA…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe a invins, luni, in deplasare, cu 1-0, pe Universitatea Cluj, iar Farul Constanța a trecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 de FC Voluntari, in cadrul celei de-a 6-a etape a Superligii de fotbal. In urma victoriei de la Cluj, Sepsi OSK a urcat pe locul 4 in clasament, acumuland…

- Luni, 8 august, sunt programate ultimele partide din cea de-a 4-a etapa a Superligii de fotbal: AFC Hermannstadt-FC Voluntari (ora 18.00) și FC Botoșani-Farul Constanța (ora 21.00). Duminica, 7 august, s-au disputat trei jocuri, respectiv Sepsi OSK Sf.Gheorghe-UTA Arad 0-0 (foto), Chindia Targoviște-CFR…

- La Ploiești, luni, a avut loc tragerea la sorți a grupelor din primul tur al Cupei Romaniei la baschet masculin. CSM Tg.Mureș, nou-promovata in Liga Naționala, a fost repartizata in grupa D, alaturi de CSO Voluntari, deținatoarea trofeului și CSM Miercurea Ciuc. Gazda turneului va fi echipa din Voluntari.…

- Președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a declarat ca și-ar dori ca membrii Comisiei Centrale a Arbitrilor sa ia masuri impotriva arbitrilor care stau cu telefoanele deschise in camera VAR. S-au semnalat doua astfel de cazuri in Superliga: primul, la meciul dintr FCSB – Universitatea Cluj,…

- Ultimele confruntari ale rundei inaugurale din SuperLiga de fotbal au avut loc luni, 18 iulie: FC Botoșani – Chindia Targoviște 3-2 și Petrolul Ploiești – FC Voluntari 0-1 (FOTO, gol marcat de Daniel Florea din penalty, in minutul 90+2). Va reamintim ca SuperLiga, noua denumire a Ligii I de fotbal –…