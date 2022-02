Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale impreuna cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 76 de ani, disparuta de pe raza municipiului Targu-Mureș, judetul Mureș. In data de 18 martie a.c., SIGHIATRAU MARIA ar fi plecat…

- Politiștii din Mureș au reținut un tanar, de 23 de ani, in urma a 6 percheziții domiciliare desfașurate la persoane banuite de furt. La data de 11 februarie 2022, polițiștii Biroului de Investigații Criminale ai Poliției municipiului Targu Mureș au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, in varsta de 74 de ani, disparuta din municipiului Timișoara, județul Timiș. In data de 5 februarie a.c., Florica Caldararu ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Martir Constantin Girjoaba,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au depistat un barbat de 38 de ani dat in urmarire naționala, fiind condamnat la 9 ani și 2 luni de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de viol, lipsire de libertate și inșelaciune. "La data de…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Reghin au reținut doi tineri, de 18 si 22 de ani, banuiti de comiterea unui furt de pe raza localitații. Tinerii au fost introdusi in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un barbat de 65 de ani a disparut de mai bine de o saptamana de la domiciliul sau din Nasaud. Acesta lipsește de acasa din data de 24 decembrie al anului trecut. Polițiștii bistrițeni cauta un barbat de 65 de ani care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. In decursul zilei de azi, polițiștii…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 86 de ani, care a fost data disparuta. „In cursul zilei de azi, 20 decembrie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei in varsta de 86 de ani. In data…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au reținut un barbat banuit de doua fapte de talharie.Ulterior, cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 30 noiembrie a.c., un polițist din Mureș, aflat in timpul liber, a depistat un…