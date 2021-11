Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Focșani va amenaja un Targ de Craciun in Piața Unirii unde vor fi invitați comercianți și producatorii locali din Vrancea. Consilierii locali au aprobat, ieri, proiectul municipalitații prin care a fost aprobat bugetul pentru amenajarea Orașelului Copiilor, a Targului de Craciun și a celorlalte…

- Targul de Craciun de la Cluj Napoca din 2021 se deschide pe 26 noiembrie, in Piața Unirii, iar doritorii care iși doresc sa ia parte la o atmosfera feerica de sarbatori vor putea sa-l viziteze pana pe 31 decembrie.

- Dupa un an de pauza, Targul de Craciun revine in centrul Clujului. Timp de o luna, din 26 noiembrie și pana in 31 decembrie 2021, Piața Unirii va fi locul unde iși dau intalnire faptele bune,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dan Petrescu (53 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, crede ca naționala Romaniei nu se va califica in viitorul apropiat la un Campionat Mondial. FCU Craiova - CFR Cluj se joaca sambata, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro Dan Petrescu este cerut insistent la echipa naționala de mai multe nume importante…

- Pe 5 octombrie a fost adoptat Sistemul Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalajele primare nereutilizabile, prin care romanii pot aduce PET-uri și primi o garanție de 50 de bani. Am discutat cu Alice Nichita, reprezentant al Alianței Producatorilor de Bauturi și Președinte al Asociației Naționale…

- „Compania Moldovan Carmangerie a luat act de concluziile recentului control al CJPC Cluj și saluta faptul ca instituția de control a ales sa corecteze și în mod public macar o parte din informațiile eronate care au circulat în presa în momentul…

- Targul de la Negreni a fost anulat de primarul comunei. Evenimentul trebuia sa aiba loc in perioada 7-10 octombrie 2021. ”Decizia a fost luata ca urmare a unor adrese venite din partea DSP Cluj și ISU Cluj prin care se semnala ca lumea se afla la inceputul unui nou val de infectare cu coronavirus…

- Legume, fructe, ceaiuri, lactate, produse din carne, dar și dulcețuri sau „natura la pachet", toate pot fi gasite incepand se astazi, timp de patru zile, in Piața Sfatului din Brașov. Grupul producatorilor locali ROMO și Coopertiva Agricola Bio Charpatia s-au reunit cu ocazia Forumului Orașelor Verzi,…