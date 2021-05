Târgul rămâne închis până pe 12 iunie A trecut mai mult de o jumatate de an si Targul Municipal din Craiova tot nu si-a deschis portile. Cei mai afectati sunt comerciantii de haine si incaltaminte second-hand. Sectorul de comercializare produse second-hand din Targ ramane inchis pana pe 12 iunie, sau pana ce guvernul va permite redeschiderea lui. S-a ajuns in aceasta situație dupa ce prin HG. nr.935/5 noiembrie 2020 s-a decis suspendarea activitații piețelor agroalimentare in spații inchise, a targurilor, balciurilor, piețelor mixte și volante precum și a talciocurilor. Inițial comercianții s-au aratat revoltați și au cerut socoteala… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

