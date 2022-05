Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Produs de Cluj, entitate care funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, participa pana duminica, 8 mai, la Targul Internațional pentru Agricultura și Industrie Alimentara și Zootehnie, Agraria 2022.

- Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a participat joi, 14 aprilie, la inaugurarea unui centru multifunctional amenajat si dotat in cadrul Scolii Gimnaziale Prejmer. Investitia a fost realizata prin intermediul unui proiect in valoare de 29.350 de euro, accesat de Grupul de Actiune…

- Un absolvent al Școlii Naționale Salvamont din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, aflat in subordinea Consiliului Județean Cluj, a devenit salvator montan atestat, dupa ce a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Echipa Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo Cluj, aflat in subordinea Consiliului Județean Cluj, a participat, de luni pana miercuri, mai exact in perioada 14-16 martie 2022, la concursul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociația Nurture in Nature, in parteneriat cu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, aflat in subordinea Consiliului Județean Cluj, organizeaza, vineri și sambata, respectiv 18 și 19... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca primește Cereri de Plata pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea de a IV-a ediție a Cupei Vladeasa la schi de tura, organizata de Salvamont-Salvaspeo Cluj, serviciu public de interes județean care funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Cluj, și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O petiție online, care a strans aproape 150 de semnaturi intr-o zi, cere Consiliului Județean Cluj largirea și asfaltarea drumului de 2,6 kilometri dintre Valișoara (comuna Savadisla) și Salicea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!