- Ziua Mondiala a Zambetului (World Smile Day) este aniversata, anual, in prima zi de vineri a lunii octombrie. In 1963, americanul Harvey Ball a desenat celebra fața zambitoare de culoare galbena (smiley face), reprezentand un buton galben cu doua puncte și o paranteza, folosita, in prezent, de oamenii…

- Prima editie a Targului Micilor Producatori din Cristian, dar si din imprejurimi, va avea loc duminica, 4 octombrie 2020, la baza sportiva de langa Unitatea Militara din localitate. „Ne dorim sa va satisfacem papilele gustative cu produse de calitate: fructe, legume, branzeturi, dulceturi,…

- Penitenciarul Codlea intenționeaza sa incheie un contract de prestari servicii medicale cu un medic (medicina generala/medicina de familie). Drept urmare, in vederea identificarii unui medic doritor a incheia un astfel de contract, facem urmatoarele mențiuni: – Contractul se va incheia pe o perioada…

- „Ghimbavul are nevoie de o policlinica. Nu o spun eu, Ionel Fliundra, ci oamenii cu care ma intalnesc zilnic pe strada și cu care vorbesc. Oamenii s-au saturat sa mearga in localitațile vecine pentru consultații de specialitate. PSD și primarul Toma Dorel insa au alta parere”, spune candidatul PNL la…

- Cea de-a saptea editie a Festivalului de film documentar fARAD, care se va desfasura in perioada 24 - 26 septembrie, va fi dedicata exclusiv productiilor romanesti, proiectiile urmand sa aiba loc in doua cinematografe din municipiul Arad, in timp ce alte evenimente din cadrul festivalului se vor…

- La data de 10.09.2020, polițiștii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brașov și Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Covasna, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul…

- Iubitorii deplasarilor pe bicicleta și ai ieșirilor in natura sunt așteptați sambata, 12 septembrie, la cea de-a doua ediție a concursului de ciclism montan Bucovina MTB, care se va desfășura la pensiunea „Acasa în Bucovina" din comuna Capu Câmpului, Suceava.Organizatorii, membrii ...

- Motocicliștii profesioniști și amatori din țara și din strainatate trebuiau sa iși dea intalnire la Prundu Bargaului, la evimentul Enduro Heniu. Din pacate, din cauza situației existente in țara provocata de numarul mare de infectari cu coronavirus, organizatorii au anunțat anularea evenimentului. Motocicliștii…