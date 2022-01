Târgul Mărțișorului, la Târgu Mureș Primaria municipiului Targu Mureș va organiza, in perioada 25 februarie – 8 martie, "Targul Marțișorului și al Zilei de 8 Martie". Potrivit Biroului de presa al instituției, in perioada 25 februarie – 1 martie se va desfașura activitatea de comercializare a marțișoarelor și a florilor la fir, iar in perioada 2 martie – 8 martie … Post-ul Targul Marțișorului, la Targu Mureș apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Luni, 24 ianuarie, de la ora 18.00, la Palatul Culturii din Targu Mureș, are loc spectacolul "Hai sa dam mana cu mana", ocazionat de celebrarea Unirii Principatelor Romane (1859). Spectacolul este organizat de Primaria municipiului Targu Mureș și ii prezinta pe artiștii Nicolae Furdui Iancu, Sava Negrean…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in sedinta de guvern de marti va fi acordat sprijin financiar pentru 12 aeroporturi regionale din tara, afectate in perioada pandemiei. „Transportul aerian a fost cel mai afectat in aceasta perioada de criza. De aceea, astazi vom aproba cadrul pentru sprijinul financiar…

- Primaria comunei Livezeni a atribuit, in data de 25 noiembrie 2021, firmei Romaris SRL Targu Mureș, un contract in valoare de 475.775 de lei, fara TVA, pentru realizarea unor lucrari de reparații și intrețineri de strazi, alei și poduri de pe raza localitații, informeaza www.licitatiapublica.ro. "Sunt…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a Florinei Moldovan, profesoara de Limba și Literatura Romana la Colegiul Național ,,Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, in perioada 3-7 decembrie se sarbatoresc Zilele Generozitații, o acțiune inițiata prin proiectul ,,Școala Increderii", in…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații care coordoneaza proiectele de infrastructura finanțate prin intermediul Bancii Mondiale au depus, in data de 9 noiembrie 2021, la Primaria municipiului Targu Mureș, documentația pentru obținerea autorizației de construire pentru Centrul de Mari Arși, potrivit unor…

- Primaria municipiului Targu Mureș organizeaza intalniri de lucru in vederea actualizarii Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2021-2030, a anunțat vineri, 12 noiembrie, Biroul de presa al instituției. "Rezultatele analizei vor fi baza reconsiderarii obiectivelor de dezvoltare a mobilitații adaptate…

- Primaria municipiului Targu Mureș, prin Administrația Domeniului Public, a desfașurat in toamna acestui an lucrari de reabilitare integrala a strazii Bistriței din municipiu. "Astfel, au fost realizate ample lucrari de refacere a covorului asfaltic, a trotuarelor și a alveolelor din jurul arborilor.…

- Targul de flori cu vanzare organizat de Primaria orașului Targu Mureș se desfașoara in perioada 28 octombrie – 7 noiembrie, in Piața Trandafirilor, in zona Ceasului Floral. Aici și-au așezat pavilioanele expoziționale in jur de 60 de producatori locali care și-au expus florile la vanzare pentru persoanele…