Stiri pe aceeasi tema

- Reintoarcerea in gradinița a preșcolarilor a fost emoționanta și chiar inedita. Preșcolarii grupei mari A -Prietenii lui Mickey Mousse de la Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” Bacau au gasit o sala de grupa moderna, unde a fost integrata tehnologia care sa permita un stil de invațare interactiv, distractiv,…

- Bazarul Milcov la inceput de an. Zi de lucru. Gasești cu greu un loc de parcare. Micii intreprinzatori se aprovizioneaza de aici cu piese de schimb, mai ieftine decat exista in magazinele de profil. Gasești inlocuitor pentru aproape orice tip de angrenaj, casnic sau utilaj industrial. La mana a doua.…

- Bilanț, contabilitate interioara, la desparțirea de un an… 2020, nu atat un an, cat un hol lung intre doi ani. 2020, un an care a transformat lumea intr-un zgomot mut, un an al incercarilor, care a scos la suprafața cele mai mari frici ale noastre, ale mele, un an in care am simțit ca am […] Articolul…

- Deși a fost un an dificil in care piața imobiliara din toata lumea a traversat momente grele din cauza pandemiei de coronavirus, in Bacau s-a inregistrat o creștere mare a numarului de tranzacții. Conform datelor oficiale, in perioada ianuarie – noiembrie 2020 s-au inregistrat cu circa 31% mai multe…

- Judecatoria Moinești a admis plangerea formulata de Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Miko Imre” impotriva clasarii dispuse de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Moinești fața de infracțiunile de distrugere, incitare la ura și discriminare, precum și tulburarea ordinii și liniștii…

- Consiliul Județean Bacau a semnat, in cursul acestei saptamani, cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru dotarea cu materiale si echipamente de protecție, in contextul pandemiei Covid19, a 22 de centre rezidențiale din subordinea DGASPC Bacau, in care primesc servicii de ingrijire…

- Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul Bacaului, solicita ca 25 la suta din bugetul marilor proiecte de infrastructura care sa fie alocate Moldovei. In plus, acesta dorește trecerea pasajului subteran CFR in proprietatea municipiului pentru a fi reabilitat și amenajat, rezolvarea problemei haldei de…

- Moșu’ plin de daruri e deja pe drum, iar preșcolarii de la Grupa Mare A de la Școala Gimnaziala „Octavian Voicu” Bacau așteapta cu nerabdare nu numai dulciuri și fructe, jucarii și hainuțe, ci și un cadou cu adevarat valoros pentru viitorul lor: o gradinița de vis tehnologizata și acces la o educație…