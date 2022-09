Târgul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFIT) are loc intre 31 august și 5 septembrie la Beijing. Reprezentanții a peste 400 companii din Top 500 mondial și ai altor firme competitive vor fi prezenți la sesiuni de negocieri, forumuri și alte evenimente online și offline. Proporția participanților straini este de 20,8%, cu trei […] Articolul Targul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China apare prima data in Curierul National . Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei Xi Jinping a facut miercuri apel la realizarea unei economii deschise a serviciilor pentru a da un impuls redresarii și dezvoltarii economiei mondiale, in mesajul de felicitare transmis Targului Internațional de Comerț cu Servicii din China 2022 (CIFTIS), care a fost deschis miercuri…

- Conferința naționala pentru acordarea titlurilor onorifice de „funcționar public devotat poporului” și „colectivul funcționarilor publici model” a avut loc marți la Beijing. Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele țarii și președintele Comisiei Militare…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a elogiat contribuțiile aduse de experții straini din cadrul Editurii de Limbi Straine din Beijing, apreciind eforturile depuse pentru traducerea carților chinezești și promovarea schimburilor culturale dintre China și alte țari. In mesaj, președintele Xi a aratat ca…

- Institutul Cultural Roman (ICR) din Beijing va relua activitațile și programele de promvoare culturala in China. Sediul din ansamblul rezidențial Galaxy SOHO a fost redeschis, deja la post aflandu-se un consilierul cultural, Ema Stoian. Potrivit noului director al ICR Beijing, istoricul Liviu Țaranu,…

- Corespondenți ai agențiilor de presa occidentale semnaleaza ca, dupa amplele manevre militare derulate de Beijing la inceputul acestei luni in largul coastelor insulei, Taiwanul și-a propus un buget militar crescut cu 13% fața de cel precedent. Este vorba de o suma-record, fara precedent, ce va trebui…

- Ministerul de externe de la Beijing l-a convocat marti pe ambasadorul SUA pentru a-i reprosa acestuia vizita "socanta" in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a informat miercuri presa de stat chineza, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul Apararii al Republicii Populare Chineze a gazduit duminica, in Marea Sala a Poporului din Beijing, o recepție dedicata celei de-a 95-a aniversari de la inființarea Armatei de Eliberare a Poporului din China (PLA). La eveniment au fost prezenți Secretarul general al Comitetului central al…

- Cambodgia și China au inceput miercurea trecuta punerea in aplicare a unui proiect finanțat de Beijing vizand renovarea și extinderea bazei navale de la Ream, in apropiere de Sianukville (la sud-vest de capitala țarii, Pnom penh). Este vorba de o baza navala in disputa de mai mulți ani cu Statele Unite.…