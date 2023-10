Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, alaturi de care va sustine declaratii comune de presa, precum si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk."Vizita…

- Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES, prim-ministrul Marcel Ciolacu va avea intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, alaturi de care va sustine declaratii comune de presa, precum si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk."Vizita…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut joi, la inceputul ședinței de Guvern, ministrului Agriculturii, Florin Barbu, ca saptamana viitoare sa vina cu o propunere despre modalitatea de prelungire a schemei de plafonare a prețurilor la alimentele de baza, simultan cu extinderea listei de produse.„Pentru…

- Comunitatea NO.MAD, fondata in București, s-a extins in aceasta vara in mai multe orașe din țara, iar o prima serie de evenimente organizate in mai multe localitați, printre care și Timișoara, a reunit peste 200 de liber-profesioniști și antreprenori, din dorința de a crea o punte intre aceștia și comunitațile…

- Ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, extinde un program bun, apreciat de fermieri, prin care aceștia pot accesa credite in condiții avantajoase pentru a-și dezvolta activitațile agricole. Programul inițial, care oferea credite „de trei ori subvenția”, a fost imbunatațit și acum fermierii pot…

- Comunicat de presa | Radu Tuhuț, președinte PSD Alba: Fermierii pot accesa credite garantate de stat echivalente a „De 5 ori subvenția” Comunicat de presa | Radu Tuhuț, președinte PSD Alba: Fermierii pot accesa credite garantate de stat echivalente a „De 5 ori subvenția” Ministrul PSD al Agriculturii,…

- Ziua Marinei Romane, programul evenimentelor organizate de Fortele Navale Romane, in perioada 4 15 august 2023 Cea de a 121 a aniversare a Zilei Marinei Romane va fi sarbatorita printr o serie de evenimente organizate de Statul Major al Fortelor Navale, in perioada 4 15 august, la Constanta, Mangalia,…