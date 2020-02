Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii din Galati au organizat, pe 2 decembrie 2018, o petrecere exclusivista din bani publici in holul central al Universitatii „Dunarea de Jos” sub acoperirea a doua evenimente, Festivalul ”Marul de Aur” si ”Gala Centenarului 2018”, niciunul dintre acestea nefiind deschis publicului larg.

- Ovidiu Bulgaru are 22 de ani si este student in anul III la Facultatea de Geografie si Geologie din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi. Tanarul, originar din Unirea, Odobesti, are nevoie de ajutorul vrancenilor plecati in strainatate pentru a-si putea concepe teza de licenta. Pentru…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati organizeaza, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Galati si Casa de Cultura Tecuci, cea de-a doua editie a Targului educational „Student #UDJG”, destinat elevilor din clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, de la liceele din Municipiul Tecuci si din localitatile…

- Luni, 13 ianuarie 2020, la nivelul unitatilor din organica Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”, din garnizoanele Focsani, Galati si Braila, s-au desfasurat ceremonii militare si religioase ce au marcat deschiderea anului de instructie 2020. Pentru unitatile din garnizoana Focsani, festivitatea…

- Doua persoane au fost grav ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața, pe DN 25, la Tudor Vladimirescu, in județul Galați. Un autocar al unei firme din Focșani, cu 34 de pasageri la bord plus șoferul a intrat in coliziune cu o autoutilitara in care se afla doar șoferul. In urma…

- Echipa de seniori a CSM Focșani 2007 va intalni astazi, 15 noiembrie, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta, pe CSM Galați in runda a șasea a campionatului Ligii Naționale. Inaintea acestei partide, focșanenii sunt pe locul al patrulea al clasamentului grupei B, cu 8 puncte, din 3 victorii și doua infrangeri…