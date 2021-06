Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 iulie cresc facturile la gaz si electricitate! Romanii care nu au semnat contracte cu furnizorii vor plati mai mult. De la 1 iulie, facturile de la gaz si energie electrica vor crest Atentie, preturile vor fi diferite in functie de orasul in care locuim si pot fi chiar cu 300 de lei mai mari…

- Dupa Timișoara și București, și Craiova are de astazi un maraton de vaccinare. Timp de 8 zile, pe stadionul Ion Oblemenco din oraș, doritorii se vor putea vaccina non-stop sub deviza „Ia-ti revansa! Vaccineaza-te!”. Oamenii nu s-au grabit insa sa se vaccineze. La primele ore, pe stadion erau mai mulți…

- A venit momentul in care putem spune cu exactitate ca avem echipa in SuperLiga masculina de tenis de masa! CSU Craiova a obtinut promovarea in dauna formatiei ACTT Bucuresti, care, dupa esecul drastic din tur (0-3), a luat decizia de a nu se deplasa in Banie. Principala problema semnalata de gruparea…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, astazi, de la ora 14.45, la Bucuresti, un nou meci important din cadrul Ligii Nationale. Trupa pregatita de Bogdan Burcea se va duela cu Universitatea Cluj, ultima clasata, intr-un duel extrem de important in lupta pentru evitarea retrogradarii. Formatia…

- Mii de persoane protesteaza, luni, in Bucuresti si in marile orase din tara fata de noile restrictii impuse de Guvern. Oamenii s-au strans in Piata Universitatii, in pietele centrale ale oraselor sau in fata prefecturilor si scandeaza lozinci impotriva autoritatilor, reclama dictatura medicala si dau…

- Handbalistele de la SCM Craiova sunt in fata unui meci de „foc“ din cadrul etapei a 13-a din Liga Florilor. Elevele pregatite de Bogdan Burcea vor intalni una dintre cele mai puternice formatii la ora actuala din Romania, pe CSM Bucuresti, formatie angrenata si in Liga Campionilor. Partida este programata…