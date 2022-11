Stiri pe aceeasi tema

- Standul Romaniei se invecineaza cu cele ale Ungariei, Cehiei, Muntenegrului, Azerbaijanului, Poloniei, Olandei si Elvetiei. Dintre standurile tarilor europene, cele mai impozante sunt ale Italiei si Spaniei. In timp ce unele state europene s-au multumit cu formate simpliste, tarile din America de Sud…

- Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui…

- Andrei Marga revine dupa declarațiile care au deranjat Ucraina și o parte a opiniei publice. Marga nu se dezice de ce a spus, din contra, se apara și spune ca e vorba de adevarul istoric. Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat,…

- Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a declarat, la Targul de Carte "Alba Transilvana" organizat in Alba Iulia, ca "atat timp cat situația din Ucraina nu se rezolva printr-o discuție intre America, Rusia, Germania, Ucraina și China…

- Aproximativ 70.000 de persoane au protestat la Praga impotriva guvernului ceh, cerand coalitiei aflate la putere sa ia masuri pentru a controla preturile tot mai mari la energie si exprimandu-si opozitia fata de Uniunea Europeana si NATO, potrivit AFP. Organizatorii demonstratiei, membri ai unor forte…

- Rusia a amenintat vineri ca va inceta sa vanda petrol si gaz natural acelor tari care-i impun plafoane de pret pentru aceste resurse energetice, plafoane despre care Moscova considera in plus ca vor destabiliza semnificativ piata globala, transmite Reuters. ”Companiile care impun plafoane de pret nu…

- Statele bogate in energie din Orientul Mijlociu urmeaza sa obtina venituri suplimentare din petrol de pana la 1,3 trilioane de dolari in urmatorii patru ani, potrivit FMI, deoarece se bucura de o exceptie care va spori puterea de foc a fondurilor suverane ale regiunii, relateaza Financial Times. Conform…