Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, prezent la Targul de Turism al Romaniei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Președintele Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Nragu, a fost prezent joi la Targul de Turism al Romaniei, organizat la complexul expozițional…

- Alba Iulia, din nou un punct de atracție la Targul de Turism al Romaniei Alba Iulia, din nou un punct de atracție la Targul de Turism al Romaniei Dorința de a crește sustenabil pe o piața turistica din ce in ce mai supusa globalizarii, dar și dorința de a arata tuturor ce comori ascunde Alba Iulia sunt…

- A inceput Targul de Turism al Romaniei, iar județul Buzau are, ca de obicei, un stand amenajat de Consiliul Județean. ,,Un inceput cu zambete și voie buna la standul Consiliului Județean Buzau de la Targul de Turism al Romaniei ROMEXPO Descopera Buzaul este indemnul cu care intampinam toți vizitatorii…

- Rimetea, destinația anului 2024, la Targul de Turism al Romaniei. Anunțul subprefectului de Alba, Corneliu Mureșan Rimetea va fi aleasa destinația anului 2024 in Romania, a anunțat subprefectul de Alba, Corneliu Mureșan. ”Județul Alba are un potențial turistic imens care, din pacate, nu a fost valorificat…

- Municipiul Alba Iulia va participa la Targul de Turism al Romaniei, ediția 2024. Reprezentanții HoReCa locala vor putea trimite materiale de promovare. Precizarile Primariei Municipiul Alba Iulia va participa la Targul de Turism al Romaniei, ediția 2024. Reprezentanții HoReCa locala vor putea trimite…

- Ryanair si-a inrautatit luni estimarile de profit pentru anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2024, dupa ce unele agentii de turism online (OTA) au oprit vanzarea biletelor la zborurile Ryanair la inceputul lunii decembrie, fortand compania irlande

- Un numar de 80 de producatori locali, comercianti si artizani vor participa la Targul de Craciun din municipiul Sfantu Gheorghe, care va avea loc in perioada 16-23 decembrie, au anuntat, joi, organizatorii. Potrivit acestora, la realizarea programelor culturale dedicate sarbatorilor de iarna si-au adus…

- Romania este, in acest an, tara partenera la cea de a 29-a editie a Targului de Turism de la Varsovia (Tour and Travel – TT Warsaw), eveniment ce se desfasoara in perioada 23 – 25 noiembrie a.c.. „La ediția din acest an a TT Warsaw, Romania este prezenta cu un stand de 215 m², situat […]