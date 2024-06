Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Suceava a anunțat sucevenii ca marele meci Romania-Belgia va putea fi vazut pe un ecran gigant amplasat la scena din centrul municipiului, pe esplanada Casei de Cultura.„Invitam sucevenii sa participe la acest eveniment sa susțina echipa naționala intr-o atmosfera de ...

- Centrul municipiului Suceava va gazdui, timp de trei zile, numeroase evenimente și concerte organizate cu ocazia Zilelor Sucevei.Invitații speciali ai evenimentului sunt artiști cu renume național și internațional - trupa 3 Sud Est, Irina Rimes, Lora și Andra Gogan.Primarul Ion Lungu a ...

- O mașina a fost lovita de un tren, luni seara, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere, in localitatea Liteni. In urma impactului conducatorul auto a murit. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere,…

- O noua generație de absolvenți ai Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a fost sarbatorita in centrul municipiului Suceava, joi, 13 iunie.Alaturi de ei au fost, cu mesaje de susținere și felicitari, profesori, decani, conducerea USV, autoritați locale și județene.In ...

- ????In atenția tuturor participanților la trafic, ⚠️Incepand de astazi, se vor desfașura lucrari de degajare a strazii Republicii in vederea redeschiderii circulației rutiere prin centrul orașului incepand de maine, 1

- Duminica, 26 mai, Crosul Sucevei - ediția a IX-a, revine in Piața 22 Decembrie din Suceava."Startul crosului este de la ora 16:00 și, in aceasta cursa de alergare, se vor alinia cetațeni de toate categoriile de varsta și gen.Inscrierile se fac la cortul oficial amplasat in Piața 22 Decembrie, ...

- Zona centrala a municipiului Suceava a devenit una de mare interes pentru o mulțime de suceveni, dar și pentru cei care se afla in vizita, din alte parți, odata cu deschiderea tradiționalului „Targ de Paști".Meșterii tradiționali, invitați, veniți din tot județul Suceava, expun ...

- In mai puțin de doua saptamani, in centrul municipiului Suceava va fi deschis tradiționalul Targ de Paști, in cadrul caruia vor fi prezenți, cu produse lucrate de ei, dar și cu demonstrații practice, 20 de meșteri populari. De asemenea, vor fi prezenți și producatori locali, din cadrul Asociației ...