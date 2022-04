Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit: Teatrul Elisabeta din București revine joi, 14 aprilie, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Ploiești cu un spectacol in premiera – „Milionul, nepoatele și milionara”, in regia lui Șerban Puiu, care aduce impreuna, pe aceeași scena, actori cunoscuți…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara organizeaza in perioada 9-27 aprilie 2022, cea de-a XIII-a ediție a Targului de Paște. Acesta se va desfașura in Piața Libertații, precum și in cateva cartiere: Freidorf (Piața Petofi Sandor), zona Traian (Biserica Millenium, Parcul Regina Maria), zona Lipovei…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara continua și in luna martie vernisajele-lecție destinate elevilor din școlile timișorene. Este pregatit și un spectacol la Filarmonica Banatul pentru a sarbatori Marțișorul și Ziua Mamei. Tot cei de la Casa de Cultura anunța ca s-au deschis inscrierile pentru…

- Dupa doi ani in are evenimentul a avut loc fie pe internet fie in format hibrid, Targul de Cariere devine din nou un eveniment fizic deschis catre toți cei care iși cauta un loc de munca. Acesta va avea loc incepand de la mijlocul lunii martie și pana la mijlocul lunii mai și va ajunge […] Articolul…

- La 7 ani distanța de la primul sau show in Romania, pe 17 si 18 octombrie 2022, Jimmy Carr pune Cluj-Napoca si Bucureștiul pe harta celui mai recent turneu de stand up comedy, turneu lansat acum trei ani și suspendat pentru o perioda de pandemia Covid-19. Luni 17 octombrie, amatorii din Ardeal ai umorului…

- Casa de Cultura a Municipiului Timișoara a dat startul inscrierilor la cursurile de dans in compania Ansamblului Timișul. Acestea se vor ține la Sala Lira din zona Maria. Copiii vor avea ocazia sa invețe pașii jocului banațean alaturi de oameni dedicați, dansatori și instrumentiști ai Ansamblului, ceea…

- Timișoara va sarbatori Ziua Culturii Romane prin mai multe acțiuni. Acestea vor fi organizate de Casa de Cultura a Municipiului. Sub egida „Poftim cultura!”, de Ziua Culturii Romane, Casa de Cultura a Municipiului Timișoara aduce mai aproape cultura naționala de publicul larg. Astfel, sambata, 15 ianuarie…

- Traficant notoriu si consumator de droguri din Alba revine la inchisoare: Au trecut doar trei ani de la liberarea conditionata Traficant notoriu si consumator de droguri din Alba revine la inchisoare: Au trecut doar trei ani de la liberarea conditionata Dupa doar trei ani de la momentul liberarii conditionate,…