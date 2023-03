Stiri pe aceeasi tema

- Targul oficial de Paste al Capitalei - "Traditii si Flori de Sarbatori", editia a XI-a, va fi organizat, in perioada 7 - 17 aprilie, pe aleile principale ale Parcului Regele Mihai I, intre intrarea Charles de Gaulle si Expo Flora.

- ”Inca un proiect depus de Primaria Capitalei, prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a obtinut finantare prin PNRR. Valoarea finantarii aprobate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este de 65.378.065,87 lei”, a scris, sambata,…

- Ierarhia celor mai mediatizați primari de sector din București consemneaza o schimbare in fruntea clasamentului, semnaleaza cel mai recent studiu difuzat de mediaTRUST. In topul vizibilitații, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a intrecut-o pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1. „mediaTRUST a…

- „Prefectul municipiului Bucuresti intentioneaza ca maine, 6 februarie, sa atace in instanta reglementarea de urbanism a intregii zone istorice a municipiului Bucuresti. Asta inseamna, pe scurt, liber la blocuri intre case in intreaga zona istorica a municipiului Bucuresti. (…) Conform legii, daca prefectul…

- Instituția condusa de Nicușor Dan a anunțat miercuri, 1 februarie, inceperea tratamentelor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie pentru anul 2023, dupa ce Consiliul General a aprobat Programul Unitar de Actiune care prevede mai multe tratamente fata de anul precedent. „Primaria Municipiului Bucuresti,…

- Primarul Ciprian Ciucu a reacționat duminica, printr-un mesaj publicat pe Facebook, dupa ce au aparut informații conform carora Poliția Locala S6 fusese somata de ASPA privind pericolul cainilor din zona Lacul Morii: ”Nu ma spal pe maini! Am demarat deja propria ancheta interna la Politia Locala (…)…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Partidul National Liberal ar trebui sa isi asume „dezastrul” din Bucuresti, pentru ca l-a sustinut pe Nicusor Dan drept candidat la Primaria Capitalei.