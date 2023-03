Stiri pe aceeasi tema

- Targul oficial de Paste al Capitalei – „Traditii si Flori de Sarbatori”, editia a XI-a, va fi organizat, in perioada 7 – 17 aprilie, pe aleile principale ale Parcului Regele Mihai I, intre intrarea Charles de Gaulle si Expo Flora.Potrivit unui comunicat al organizatorilor, evenimentul isi propune sa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca Directia Generala a Aviatiei Civile (DGAC) a solicitat anularea a 30% dintre zborurile de pe aeroportul Paris-Orly si 20% dintre zborurile de pe…

- Cu o tradiție de 150 ani, cașcavalul de Bradet (Argeș) este cunoscut in toata Romania, avand un gust și o textura deosebite. Satul de unde-i vine numele produce și acum faimosul preparat pe care generalul Charles de Gaulle l-a vrut in Franța.

- Atenție daca vreți sa mergeți in Franța in urmatoarele zile. Republica Franceza, una dintre destinațiile preferate ale romanilorm mai ales de Ziua Femeii, e in greva. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza…

- Postul Sfintelor Pasti este precedat de doua zile de Lasata a secului: Duminica Infricosatoarei Judecati - cand se lasa sec de carne, in acest an - 19 februarie, si Duminica Izgonirii lui Adam din Rai - cand se lasa sec de branza, in acest an - 26 februarie.

- Targoviștenii vor avea și anul acesta targ de Dragobete și Marțișor, eveniment devenit de tradiție, ajuns la cea dea XVI-a Ediție. Targul va fi amenajat, și in acest an, in Piața Mihai Viteazul, pe Platoul din fața Casei Sindicatelor, in perioada 24 februarie -8 martie. Ca in fiecare an, publicul va…

- Cel puțin 15 de oameni au murit și alți 20 au fost raniți dupa ce armata rusa a lansat un atac cu rachete asupra orașului Herson din Ucraina, țintind Targul de Craciun, la o ora de mare afluența, chiar inainte de Sarbatori.