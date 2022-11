Târgul de Crăciun Viena. Cel mai spectaculos din Europa Cu siguranța ai auzit macar o data de Targul de Craciun de la Viena. Spectaculosul eveniment reunește de fapt mai multe targuri mici, pe o suprafața uriașa din zona centrala a orașului. Daca nu ai ajuns pana acum la Viena in perioada sarbatorilor, ar trebui sa te grabești sa o faci. Targul de Craciun de la Viena, emblema orașului in perioada sarbatorilor Targul de Craciun de la Viena este un eveniment cu tradiție care aduce an de an bucurie localnicilor, dar și turiștilor. Conceput de ani buni ca un moment ce imbina negoțul cu distracția și atmosfera de sarbatoare Targul de Craciun de la Viena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nostalgicii care vor sa se bucure de atmosfera de la Malul Marii Negre o pot face și in perioada rece. Daca vrei ca in acest an sa te bucuri de o vacanța de Craciun la mare, o poți face. Cateva dintre hotelurile de pe litoral s-au pregatit cu oferte de cazare pentru Craciun și Revelion. Vacanța de Craciun…

- Specialiștii trag un mare semnal de alarma pentru romani, mai ales pentru cei care respecta restricțiile alimentare impuse pe perioada postului Craciunului. Dornici sa gaseasca variante gustoase, dar care sa se incadreze in regulile impuse de tradiție, mulți iși pun sanatatea in pericol. Ce risc prezinta,…

- Romanii care vor sa intre deja in spiritul sarbatorilor de iarna, au acum o varianta excelenta in acest sens. Targul de Craciun Sibiu 2022 și-a deschis deja porțile pentru iubitorii lui. Atmosfera de sarbatoare de la Targul de Craciun Sibiu 2022 a cuprins centrul orașului Dupa doi ani de pauza Targul…

- Armata franceza a inceput marti, la Mourmelon-le-Grand, in nord-estul țarii, incarcarea pe trenuri internationale a 13 tancuri Leclerc care vor ajunge la baza militara Cincu din Romania, pentru a intari flancul estic al NATO, relateaza AFP.

- Desemnat in acest an Destinatia turistica de weekend a anului, Iasul nu a reusit sa convinga turistii cu apartamentele si camerele de inchiriat oferite acestora, in primele noua luni ale anului. Dupa numarul vizitatorilor romani sositi in Iasi in primele trei trimestre din 2022, judetul se claseaza…

- Pensii Pilonul II: Cum puteți verifica cați bani aveți la fond Pensii Pilonul II: Cum puteți verifica cați bani aveți la fond Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania a transmis ca „valoarea sumelor acumulate in Pilonul II de pensii private obligatorii a recuperat in mai puțin de doua…

- Facturile la energie electrica vor sosi cu intarziere in perioada urmatoare. Mai mulți furnizori și-au anunțat deja clienții ca iși adapteaza sistemele informatice, dupa ce plafonul pentru consum a fost modificat. Totoata, parlamentarii urmeaza sa voteze și alte schimbari, așa ca nu este exclus ca intr-o…