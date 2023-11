Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun de la Timișoara iși va deschide porțile in 26 noiembrie 2023 și va funcționa pana in 7 februarie 2024. Revine roata panoramica in centrul orașului, patinoarul se muta in Piața Libertații, dar exista și o surpriza.

- Pe 28 noiembrie, in zi de sarbatoare naționala – Ziua Bucovinei, in centrul municipiului Suceava va fi deschis Targul de Craciun, cu o mulțime de produse tradiționale – obiecte și piese vestimentare, create de meșteri din județ și nu numai, dar și cu o mulțime de bunatați marca ...

- De cand s-a mutat in Dubai, Brigitte Pastrama traieștr o viața cum mulți romani și-ar dori. Vedeta are o casa de lux, pe care a impodobit-o de Craciun. Iata cum arata decorul din acest an și bradul vedetei. Dupa cum știm deja, Brigitte Pastrama nu se uita la bani cand vine vorba de decorațiuni.

- In perioada 30 noiembrie - 26 decembrie, in Piața Constituției are loc cel mai mare targ dedicat sarbatorilor de iarna din București, organizat de Primaria Capitalei prin Creart - Centrul de Creație, Arta și Tradiție a Municipiului București. Intrarea es

- Targurile de Craciun au devenit deja de ceva ani buni o tradiție in Romania. Pentru ca nu a mai ramas foarte mult timp pana la sarbatorile de iarna, și in acest an, organizatorii din Brașov, Sibiu și București au pregatit surprize pentru romani. Data la care se deschid targurile de Craciun din țara.

- Festivalul de Halloween - West Side Hallo Fest - are loc in acest weekend pe digul Lacul Morii și pe Insula Ingerilor. Evenimentul, organizat de Primaria Sectorului 6, a inceput vineri, la ora 12 și se termina duminica seara. Vizitatorii vor avea parte de concerte, ateliere pentru toate varstele, statui…

- LA PAS, Festival de Gastronomie Artizanala are loc intre 13 și 15 octombrie 2023, la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși” din Timișoara, in organizarea Asociației CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare. Pentru pregatirea festivalului, asociația CRIES a colaborat cu peste…

- Organizatorii au stabilit programul artistic care va fi inclus in cadrul Festivalului LA PAS – Festival de Gastronomie Artizanala. Pus la punct de Centrul de Resurse, evenimentul se va desfașura in perioada 13-15 octombrie la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” Timișoara. Vor fi trei zile…