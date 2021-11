Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu se va desfașura intre 26 noiembrie și 2 ianuarie și va funcționa cu o serie de restricții impuse in contextul pandemiei. Astfel, va fi permis accesul a cel mult 2.500 de persoane simultan, iar participanții vor intra la targ in baza certificatului verde, relateaza…

- Nicușor Dan anunța Targ de Craciun in Piața Universitații, dupa doi ani in care bucureștenii nu s-au mai bucurat nici de brad, nici de luminițe. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca, in masura in care contextul pandemic o va…

- Primarul general Nicușor Dan intenționeaza sa inchirieze unui operator privat organizarea unui targ de Craciun in București pentru ca muncipalitatea sa nu fie suspusa la cheltuieli. Intr-o conferința de presa susținuta sambata, el a precizat ca targul va avea loc in Piața Universitații, dar doar in…

- Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu se va deschide, in acest an, in 26 noiembrie, iar accesul se va face pe baza certificatului verde, au anunțat joi organizatorii.„In mod normal, in weekendul care urmeaza ar fi fost inceputul, n-a fost posibil anul acesta. Pentru un astfel de eveniment pregatirile…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, insa scenariul in care se afla Romania nu pare unul extrem de incurajator. Cu toate acestea, cetațenii se intreaba daca anul acesta se vor putea bucura de evenimente organizate cu ocazia sarbatorilor de iarna, pecum decorațiuni stradale sau targuri. Primarul…

- Rata de infectare a ajuns marți la 5,57 la mia de locuitori in București, adica foarte aproape de introducerea restricțiilor de noapte. Luni, rata a fost de 4,95 la mia de locuitori. Potrivit dispozițiilor legale, in cazul in care incidența cazurilor COVID-19 trece de 6 la mie, atunci școlile intra…

Mai e ceva timp pana sa se instaleze sezonul rece, dar nu sunt puțini cei care se gandesc deja la cum va arata iarna in Capitala, și nu doar cand vine vorba de caldura din apartamente. Pare-se ca locuitorii Capitalei nu se vor mai bucura de un peisaj idilic in preajma sarbatorilor de iarna și […]