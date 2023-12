Stiri pe aceeasi tema

- Romania se poate mandri ca are unul dintre cele mai frumoase targuri de Craciun din Europa. Daca anul trecut, Craiova a fost pe podium pe locul 3, anul acesta a mai urcat o treapta cu povestea Craiasa Zapezilor.

- Perioada sarbatorilor de iarna deschide noi oportunitati de lucru pentru cei care isi cauta o activitate part-time sau full-time, iar cele mai multe joburi specifice acestui sezon vin din partea organizatorilor de targuri de Craciun si a comerciantilor participanti, care isi cauta personal specializat…

- "Targurile de Craciun funcționeaza. Dupa ce Nehammer il inchide pe cel din Viena, va promit ca și eu il inchid pe cel din Romania.Este necesar (targul de Craciun- n.r.) pentru ca o populație traiește...Altfel s-ar inchide și cel de la Viena, și cel de Munchen, și cel de la Londra. Este necesar pentru…

- Finalul lunii noiembrie aduce motiv de bucurie pentru toata lumea. Daca in Capitala, dar și in alte orașe din țara, a fost deja anunțata data deschiderii Targurilor de Craciun din acest an, iata ca in Craiova așteptarea a luat sfarșit. La finalul saptamanii trecute, mult așteptatul Targ de Craciun a…

- Atractia principala a Targului de Craciun de la Craiova este prima roata panoramica hi-tech din Romania. Constructia are 40 de metri si are in centru un ecran LED pe care va fi rulata grafica video. Roata a fost construita in Olanda, anul acesta. Targul de Craciun de la Craiova se va deschide vineri.Roata…

- Am intrat in luna noiembrie și doar cateva saptamani ne mai despart de mult așteptata perioada a anului. Targurile de Craciun iși finalizeaza acum ultimele detalii și se pregatesc cu pași rapizi de deschiderea din acest an. Iata care sunt cele mai ieftine targuri de Craciun din Europa, in 2023! Pe locul…

- Aflat sambata la targul agricol INDAGRA, Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, a declarat ca targurile de Craciun din țara nu vor fi interzise. Premierul Marcel Ciolacu susține ca targurile de Craciun din țara pot sa „aduca venituri” bugetelor locale.„Haideți sa lamurim: Eu sunt curios daca targul…

- Targurile de Craciun din Romania sunt foarte așteptate in aceasta perioada, mai ales de catre copii. Spiritul sarbatorilor de iarna se indreapta incet inspre noi, astfel ca administrația orașelor din Romania fac ultimele pregatiri. Iata care este orașul unde Targul de Craciun se va deschide cel mai…