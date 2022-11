Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Craciun din Piata Constitutiei din București se va deschide pe 20 noiembrie, printre atractii numarandu-se concertele live, Casuta lui Mos Craciun, patinoarul, caruselul si roata panoramica, potrivit unui comunicat al Centrului Cultural al Municipiului Bucuresti,

- Targul de Craciun din Craiova si-a deschis portile in urma cu putin timp. Acesta se anunța a fi unul dintre cele mai spectaculoase de pana acum. Cinci zone centrale sunt pregatite pentru sarbatori: Piața Mihai Viteazul, Centrul Vechi, esplanada Teatrului Național, zona Doljana, Parculețul de la Catedrala…

- Din 18 noiembrie și pana in 31 decembrie 2022, Piața Unirii din Cluj-Napoca va fi gazda relaxarii, a luminițelor, veseliei, zambetelor, cadourilor, cantecelor, colindelor și a poveștilor la gura sobei.

- Cu o oferta colorata și bogata, o gama larga de produse locale sanatoase și de calitate și nu in ultimul rand cu o atmosfera grozava a avut loc la Reghin in centrul orașului Targul de Toamna. Toți participanții la Targul de Toamna care se vor poza la casuța Hello October și iși incarca pe pagina de…

- Produse tradiționale, bio, de o calitate excelenta, la prețuri pentru toate buzunarele! Targul „Rod cu Spor” de la Muzeul Golești va așteapta cu multe surprize placute! Peste 60 de producatori din Argeș și din județele invecinate au venit cu cele mai bune produse din carne, cu lactate, fructe și legume.…

- Stațiunea turistica Albac din Munții Apuseni gazduiește, intre 2 și 4 septembrie 2022, Targul de Turism Rural – cel mai important targ de turism rural din Romania. Comuna din Țara Moților devine astfel, timp de trei zile, capitala turismului rural romanesc. Evenimentul este cel mai longeviv și cel mai…