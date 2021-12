Târgul de Crăciun din București, „vizitat” de ANPC. Ce au descoperit inspectorii O echipa de control a Autoritatii Nationale Pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a fost in inspecție vineri, 17 decembrie, la Targul de Craciun din Capitala. Au fost descoperite mai multe nereguli! Absența etichetelor, dar și a separatoarelor intre produse, sau alimente pastrate necorespunzator, sunt o parte dintre deficiențele constatate de inspectorii ANPC vineri in Targul de […] The post Targul de Craciun din București, „vizitat” de ANPC. Ce au descoperit inspectorii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Inspectorii ANPC au fost, vineri, in Targul de Craciun din Bucuresti, unde au fost gasite mai multe nereguli, insa nu s-au aplicat sanctiuni. Presedintele ANPC, Mihai Culeafa, a precizat ca actiunea a avut mai mult caracter preventiv.

- Absenta etichetelor si a separatoarelor intre produse sau alimente pastrate necorespunzator sunt o parte dintre deficientele constatate de inspectorii ANPC vineri, 17 decembrie, in Targul de Craciun din București, potrivit Mediafax . Inspectorii ANPC au fost in Targul de Craciun din Bucuresti, au identificat…

- Absența etichetelor, dar și a separatoarelor intre produse, sau alimente pastrate necorespunzator, sunt o parte dintre deficiențele constatate de inspectorii ANPC vineri in Targul de Craciun din Capitala. Au fost date doar avertismente verbale, anunța Mediafax. Președintele ANPC Mihai Culeafa…

