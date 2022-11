Târgul de Crăciun din București va avea loc, spune Nicușor Dan ARCUB a transmis pe 31 octombrie, intr-un comunicat de presa, ca „nu a fost depusa nicio oferta de parteneriat” pentru Targul de Craciun 2022, dar primarul Capitalei, Nicușor Dan, a dat asigurari marți seara, 1 noiembrie, ca Targul se va ține, fara insa sa ofere detalii privind locația sau daca bucureștenii vor plati.„Da, el va avea loc. Exista doua institutii ale Primariei care il vor organiza, ARCUB si PROEDUS, si exista un parteneriat cu TVR si suntem inca in discutii cu operatori privati care sa contribuie”, a spus Nicușor Dan marți seara, 1 noiembrie, intr-un dialog live cu bucureștenii pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

