- Ora de Sibiu a venit la Cluj-Napoca, la Targul de Craciun, ca sa vada care sunt diferențele dintre doua targuri organizate in Ardeal cu ocazia Sarbatorilor de iarna. Ce le-a placut sibienilor la Cluj.

- Sambata, 24 decembrie, au loc tragerile speciale loto de Craciun, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 decembrie, Loteria Romana a acordat 18.381 de caștiguri in valoare totala de peste 1,49 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24 decembrie 2022 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus:SuperNoroc:Noroc:…

- Cat costa o porție de carnați la Targul de Craciun din Cluj-Napoca. Oamenii s-au revoltat, dupa declarațiile primarului PNL Emil Boc. Edilul municipiului a susținut, recent, ca prețurile expuse la diverse produse, in cadrul evenimentului, ar fi asemanatoare cu cele raportate in București și Sibiu. Cat…

- A existat și exista, in continuare, o discuție aprinsa pe tema menținerii teraselor in Centrul Istoric al Brașovului. Este drept, unii politruci, au „calcat” apa și și-au vazut interesele personale și de firma. Disputa despre a avea sau nu terase in Centrul Istoric e veche. Fostul primar George Scripcaru…

- FOTO: S-a deschis Targul de Craciun de la Cluj-Napoca, rivalul celui de la Sibiu. Program de weekend cu concerte și surprize Targul de Craciun de la Cluj-Napoca s-a deschis vineri, in prezența a sute de oameni care nu s-au lasat intimidați de ploaie. „Pregatim o ediție in care tema e relaxarea. Cred…

- Targul de Craciun va fi deschis pana in 2 ianuarie 2023. La ediția din acest an participa 110 expozanți care provin din 20 de județe ale țarii care va propun o gama variata de produse precum decorațiuni de Craciun.

- S-a deschis Targul de Craciun de la Sibiu. Ce surprize ii așteapta pe vizitatori și cat de mari sunt prețurile Targul de Craciun de la Sibiu s-a deschis vineri dimineața, cu o luna și jumatate inainte de Nașterea Domnului și va ține pana in 2 ianuarie 2023. Ca in fiecare an, targul este organizat in…

- Targul de Craciun, considerat cel mai longeviv eveniment de profil din tara, se va deschide in 11 noiembrie, in Piata Mare din centrul municipiului Sibiu, unde a inceput deja montarea becurilor economice, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…