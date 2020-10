Târgul de Crăciun de la Nürnberg a fost anulat Autoritatile orasului german Nurnberg au anunțat ca, din cauza situatiei provocate de epidemia de Covid-19, anuleaza targul de Craciun, scrie ansa . Targul de Craciun de la Nurnberg, unul dintre cele mai vechi din Germania și unul dintre cele mai cunoscute din lume, nu va avea loc in acest an. „Aceasta decizie a fost foarte dificila pentru noi. Christkindlesmarkt (Piața Pruncului Iisus), cu marea sa tradiție, aparține identitații orașului Nurnberg“, a spus primarul Marcus Konig. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

