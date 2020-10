Târgul de Crăciun, cu mască Primaria Craiova nu renunta la Targul de Craciun, desi la aceasta data situatia epidemiologica este una alarmanta in ceea ce priveste cota de infectare, respectiv 4,47 la mia de locuitori. Targul va fi organizat in perioada 28 noiembrie 2020-03 ianuarie 2021 in timp ce in alte orase europene astfel de evenimente se vor desfasura intr-o forma redusa sau au fost deja anulate.Primaria Craiova a anuntat ieri pe site-ul propriu care sunt criteriile de desfasurare a Targului de Craciun. In fapt, autoritatile vorbesc despre masurile luate la acest moment la nivel national si local in contextul epidemiologic.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

