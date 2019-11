Aproape 40 de mestesugari transilvaneni, reuniti in jurul Asociatiei Transylvanian Art and Trade, participa, pana in 14 decembrie, la targul mobil de artizanat "Caravana Ingerilor - Fii ingeras de doua ori!", care se va deplasa in cinci orase, ocazie cu care vor fi colectate si donatii pentru copiii abandonati.



Targul se deruleaza pana sambata seara, la Targu Mures, apoi se va desfasura in fiecare weekend, pana in data de 14 decembrie, in Odorheiu Secuiesc, Cluj-Napoca, Sighisoara si Medias, iar fiecare client care face cumparaturi da posibilitatea unui copil aflat in centrele de…