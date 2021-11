Târgul de carte Gaudeamus va avea loc în format online Cea de-a 28-a editie a targului de carte Gaudeamus are loc intre 17 si 21 noiembrie, in format exclusiv online. Pe site-ul gaudeamus.ro pot fi vizitate saptezeci de standuri virtuale si programul cuprinde peste 60 de evenimente editoriale, in majoritate lansari si prezentari de carte in premiera. Intre cele 70 de companii se numara cateva dintre cele mai prestigioase edituri din Romania si distribuitori de carte romaneasca si straina,iar standurile pot fi vizitate in sectiunea Catalog, cu pagini de prezentare individuale dedicate acestei editii. Standurile virtuale ale participantilor, semnalate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 28-a editie a targului de carte Gaudeamus are loc intre 17 si 21 noiembrie, in format exclusiv online. Pe site-ul gaudeamus.ro pot fi vizitate saptezeci de standuri virtuale si programul cuprinde peste 60 de evenimente editoriale, in majoritate lansari si prezentari de carte in premiera.…

- Cea de-a 28-a editie a Targului de Carte Gaudeamus Radio Romania incepe miercuri, in format exclusiv online. Organizat de Radio Romania, cel mai longeviv si mai indragit eveniment din tara, cu acest profil, ramane alaturi de pasionatii de carte intr-o formula accesibila vizitatorilor din intreaga lume.…

- Radio Romania organizeaza in perioada 17 – 21 noiembrie editia 2021 a Targului de Carte GAUDEAMUS, eveniment care se va desfasura exclusiv online. Intrucat toți cei implicați investesc resurse semnificative pentru pregatirea unei ediții cu participare fizica iar riscul ca evenimentul sa fie anulat sau…

- Editia NAG#15 Bucuresti poate fi vizionata exclusiv online, sambata, de la ora 13.00, pe www.noapteagaleriilor.ro si pe pagina de Facebook a evenimentului. Sunt prezentate 48 de spatii din scena bucuresteana de arta contemporana. Publicul va gasi in premiera o varianta online cu caracter documentar…

- Sub pretextul posibilitatii de a castiga un premiu sau un voucher de cumparaturi, romanii primesc mesaje cu linkuri catre site-uri compromise unde se prezinta oferte promotionale false, trimise de infractori care se folosesc de branduri cunoscute, precum Rompetrol, Profi sau Poșta Romana. Avand in…

- ​S-a vorbit în ultimele zile despre ideea de metavers și despre interesul uriaș al Facebook pentru aceasta ipotetica lume virtuala globala, dar și alte companii vad metaversul ca fiind promițator. Nike, celebra pentru adidași și haine sport, a depus cereri de brevete în SUA pentru a putea…

- Joi, 23 septembrie, in cadrul Targului de carte Libris 2021, a avut loc lansarea la Piatra Neamț a carții „Cumpana Romaniei”, scrisa de Calin Georgescu. Imagini de la prezentare puteți viziona in continuare. The post Libris 2021. Prezentare de carte „Cumpana Romaniei”, autor Calin Georgescu appeared…

- Mii de parinți din Cluj-Napoca stau ca pe ace în aceasta perioada, deoarece cursurile fizice se pot suspenda de la o zi la alta. Pe scurt, în clasele în care exista un copil bolnav de COVID-19 cursurile pot fi desfașurate mai departe în format online sau doar cu elevi vaccinați.…