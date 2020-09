Târgul de carte de la Frankfurt îşi propune să transmită un semnal de speranţă Targul de carte de la Frankfurt din acest an isi propune sa aduca impreuna autori, edituri, vanzatori si cititori printr-o combinatie de lecturi si servicii online, au anuntat luni organizatorii, prezentand programul pentru 2020, relateaza dpa potrivit Agerpres. In urma anularii evenimentului traditional al Targului de carte la Frankfurt, "editia speciala" a celui mare targ de carte din lume va avea loc in perioada 14-18 octombrie.



Aproximativ 2.800 de expozanti din 90 de tari vor participa online.



Targul isi propune sa "transmita un semnal de speranta", a spus directorul…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

