- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 53 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 61 efective pentru verificarea respectarii masurilor de protecție individuala (purtarea maștii de protecție in spații…

- Toate persoanele care au implinit 5 ani trebuie sa poarte, in mod obligatoriu, masca de protecție, iar intrunirile politice se limiteaza la maxim 20 de persoane, daca sunt in spații inchise - printre masurile de protecție in perioada campaniei electorale discutate joi de Guvern.Guvernul decide,…

- Parchetul din Bicaz s-a inchis incepand de astazi, 25 august, dupa ce ieri unul dintre cei 3 procurori care lucreaza acolo a primit rezultatul testului de detectare a infecției cu Covid 19. Deocamdata nu se știe pentru cat timp va fi inchisa instituția, pentru ca fiecare dintre angajați va sta in izolare…

- Institutul National de Sanatate Publica trage un semnal de alarma și ii roaga pe romani sa poarte masca de protecție in spațiile inchise.Citește și: STUDIU la Oxford: coronavirusul a aparut in Europa, inainte de a lovi in China „Avand in vedere evoluția alarmanta a cazurilor de infecție…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL COVID-19 IN ZONELE AGLOMERATE DIN JUDEȚUL VALCEA In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfașurate acțiuni de verificare in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de…

- Dupa o perioada de aprox. 3 luni in care a fost suspendata aceasta activitate, a fost reluata astazi proba teoretica a examenului pentru obținerea permisului de conducere la nivelul SPRPCIV Dambovița.

- Cu cateva ore inainte ca Spania sa-si redeschida granitele pentru cetatenii europeni, premierul Pedro Sanchez a reamintit populatiei ca ramane vulnerabila la noul coronavirus si ca trebuie sa respecte masurile de protectie, relateaza AFP. ”Ramanem vulnerabili. Trebuie sa ramanem vigilenti si sa respectam…

