Consiliul Județean Maramureș, prin Biroul Relații Publice in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, Primaria Municipiului Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș, Asociația ”Bun de Maramureș” și Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” au organizat, in perioada 13 – 15 august 2021, cea de-a VI-a ediție a Targului ”Bun de Maramureș” de Sfanta Marie. Meșterii populari au pregatit pentru publicul amator de ”Bun de Maramureș” zadii, gatii, manecari, opinci, straițe, zgardane, brațari, toate autentice.…