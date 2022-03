Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an in care nu s-a putut organiza din cauza epidemiei Covid-19, traditionalul Targ Apicol de la Ghiroda se intoarce in acest weekend. Ajunsa la editia cu numarul XI, manifestarea va fi inaugurata astazi, la ora 10.00 si va dura pana duminica seara, la ora 18.00. Primaria Ghiroda in parteneriat…

- Ancheta a polițiștilor in Timiș, Cluj și Satu Mare. Oamenii legii au descins in mai multe locații pentru destructurarea unei rețele care se ocupa cu certificate false de vaccinare. Mai multe persoane urmeaza sa fie duse la audieri.

- Tot ce aveți nevoie pentru organizarea unei nunți de vis gasiți in acest sfarșit de saptamana la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unde s-a deschis vineri o noua ediție a Targului de Mirese. Evenimentul este organizat de CCIAT și firma Rayna Decor, iar programul este urmatorul: vineri de la…

- Tragedie fara margini in Olanda! Un copil de 12 ani s-a stins din viața și altul a fost grav ranit intr-un accident de focuri de artificii, chiar in noaptea de Revelion. Polițiștii au deschis o ancheta, iar un barbat a fost arestat.

- Cinci persoane au fost duse la audieri, dupa ce polițiștii au fost sesizați ca stalpii Sinagogii din Sighișoara au fost vandalizați, fiind desenate pe aceștia doua svastici. Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru utilizare in public a simbolurilor antisemite, potrivit News.ro. ”La data de 22 decembrie…

- In urma cu cateva saptamani, Alexandru Arșinel a suferit o operație pe cord deschis, iar in weekend a mers la primul spectacol dupa intervenția chirurgicala prin care a trecut. Marele actor face primele declarații despre starea sa de sanatate. La Teatrul de Revista Constantin Tanase din București a…

- Un cetatean roman in varsta de 45 de ani este cautat de politia catalana dupa ce a deschis focul, marti, la sediul unei firme de paza din Tarragona, in apropiere de Barcelona, relateaza postul antena3.com.