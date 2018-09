Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 2 prin Centrul Cultural “Mihai Eminescu” organizeaza in Parcul Obor, in perioada 6 - 9 septembrie 2018, o noua editie a Targului Anticarilor, eveniment mult asteptat de catre bucurestenii de toate varstele. Timp de patru zile, peste 70 de participanți din Capitala si din tara isi…

- Mai multi bani pentru reparatia gradinitelor. In acest an, din bugetul municipal s-au alocat 49 de milioane de lei pentru diverse lucrari in institutiile prescolare. Suma este de patru ori mai mare comparativ cu anii precedenti.

- Traficul rutier pe strada Mitropolit Petru Movila, tronsonul cuprins între strazile Stefan cel Mare si Sfânt si Mitropolit Dosoftei, va fi sistat în zilele de sâmbata si duminica, 18 si 19 august, scrie IPN. Primaria municipiului Chisinau informeaza ca circulația…

- Primaria sectorului 4 vrea sa amenajeze, incepand din aceasta toamna, benzi speciale pe strazile unde exista scoli, sectiuni de drum pe care parintii sa poata parca, astfel incat elevii sa poata cobori in siguranta pentru a intra la cursuri.

- Mihai Țugui, consilier municipal din partea Opoziției, a gasit soluția sa curețe Bucureștiul de mașinile care ocupa degeaba puținele locuri de parcare existente. Acesta a propus Primariei sa cumpere rablele de la proprietari cu o suma in jurul valorii de 3.000 de lei. Banii ar urma sa fie acordați…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, Biblioteca Municipala „Lucian Blaga” Sebeș organizeaza, in perioada 3 – 19 iulie 2018, BIBLIOTECA DE VACANȚA, un program dedicat copiilor intre 4 și 10 ani, inscriși ca cititori activi la biblioteca. Acest program…

- Edificiul a fost cât pe ce sa fie demolat, însa protestele activiștilor au oprit buldozerele Inaugurat în 1957 de catre sovietici cu denumirea „40 de ani ai Uniunii Tineretului Comunist”, redenumit în anii ‘90, privatizat în 2004 și pe jumatate…

- Reprezentantii Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) au organizat o conferinta de presa miercuri, 13 iunie, unde au prezentat o schema prin care s-ar incerca ridicarea unui bloc de locuit in Capitala, in opinia lor, cu incalcarea grava a legislatiei.