- Targujienii care au venituri mai mici de 500 de lei pe membru de familie isi pot depune deja dosarele pentru a beneficia, in anul 2011, de reducerea impozitului pe cladiri cu 50%. Acestia trebuie sa aduca la Directia de Taxe si Impozite Locale Targu...

- Cota TVA pentru industria HORECA ar putea fi redusa de la 15% la 12%, se arata in avizarea documentului privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Ministerului Finanțelor propune spre consultare publica proiectul de lege in acest sens, ce urmeaza sa fie aprobat de Guvern și adoptat…

- Autoritațile locale din Utrech sunt nemulțumite de faptul ca in unele zone ale orașului se petrec numeroase accidente rutiere in care sunt implicați și bicicliști. Principala cauza este ca numeroși șoferi profita de drumurile drepte lungi pentru a depași viteza limita de 50 km/h. Din acest motiv, autoritațile…

- S-au inmultit zilele de Black Friday ca soarecii, stiut fiind faptul ca romanilor le place sa cumpere desi nu au bani de cheltuiala; prima a fost ziua de ieri, vineri, 13: & (...)

- Persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul…

- Castigatorul va trebui sa intocmeasca documentatii privind cresterea eficientei energetice in sistemul public, reducerea costurilor de intretinere, reducerea consumului de energie si identificarea de solutii care sa asigure energie electrica la parametrii optimi. "In urma dezvoltarii continue a orasului…

- Economia Romaniei s-ar putea contracta in 2020 cu aproximativ 5%, iar revenirea de anul viitor va fi, probabil, partiala, se arata in raportul trimestrial al UniCredit Bank."Conform scenariului nostru de baza, pensiile vor fi majorate cu 14% in 2020, iar deficitul bugetar ar putea creste pana…

- Guvernul nu urmareste sa ajunga la un "lockdown", obiectivul acestuia fiind reducerea si stoparea ratei de infectare, a afirmat joi premierul Ludovic Orban. "Noi nu urmarim sa ajungem la un "lockdown", am spus din capul locului. Obiectivul nostru este sa reducem rata de infectare, sa stopam cresterea…