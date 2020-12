Stiri pe aceeasi tema

- Eseul de fata intitulat “AMELIORAREA SUPRI¬MA IDEALUL / Disjuncția sangeroasa dintre «Imparatia lui Dumnezeu» si «Tikkun ha Olam»” deschide o conexiune de la problemele uzuale cu care se confrunta cititorii ziarului BURSA, la un univers suprapus al trairii. Acelasi lucru se intampla cu noi in timpul…

- Familiile și persoanele singure, care au dreptul la ajutorul de incalzire, pot spera ca vor beneficia de banii cuveniți inca inainte de Craciun. Pana ieri, 3 decembrie, 79 de primarii din cele 93 au trimis deja la Agenția Județeana de Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Bacau situația cu locuitorii indreptațiți…

- Lebada de iarna este o specie migratoare, care cuibarește in nordul continentului, iar odata cu racirea vremii migreaza spre regiunile mai calde din zona temperata. Prima observație a unei lebede de iarna in acest sezon a fost efectuata nu pe lac, ci in curtea HIT Parc Hemeiuși, unde un juvenil a aterizat…

- In perioada pandemiei de coronavirus numarul beneficiarilor de ajutor social a crescut, dar nu semnificativ. Astfel, daca in luna martie 2020, inainte de instituirea starii de urgența, la nivelul județului Bacau 9.171 familii au primit acest sprijin financiar, suma totala acordata lor ridicandu-se la…

- Fermierii care-și vand marfa pe piața, fie, direct, pentru consum, fie catre unitați de procesare, pot obține, anual, de la stat, prime de comercializare de pana la 10.000/20.000 de euro. Banii se vor acorda printr-o schema, aprobata recent de Parlament, care se va derula de la 1 ianuarie 2021 pana…

- Guvernul a adoptat un proiect de ordonanta de urgenta care prevede ca pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi moniorizați de catre medicii de familie. Masura vine ca o modalitate de a se reduce presiunea pe sistemul sanitar de urgenta. Practic, pacientii infectati cu coronavirus,…

- Angajatorii care au solicitat testarea COVID – 19 a salariaților ar putea beneficia de o serie de facilitați fiscale. Astfel, Ministerul Finanțelor Publice a propus scoaterea acestor cheltuieli din baza lunara de calcul al contributiilor sociale si transferate catre stat. Masura vizeaza testarile COVID-19…

- Școala Naționala de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna va demara o ampla investiție in modernizarea complexului de pregatire fizica și educaționala a personalului de penitenciare. Astfel, vor incepe lucrarile de construire a unui compex sportiv compus dintr-un amfiteatru, o sala de sport,…