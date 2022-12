Stiri pe aceeasi tema

- De cațiva ani in coace Romania a inceput sa fie colindata de un alt fel de colindatori in preajma Sarbatorilor de Iarna. Anul acesta, acest tip de colindatorii au fost luați in vizor de Poliția Romana, care ii amendeaza de cum ii intalnește. Colindatorii cu boxe, vanați de poliție. Care sunt amenzile…

- Magazinele Lidl din Romania vor avea un program special de Craciun si in saptamana premergatoare acestei asteptate sarbatori. Vezi programul magazinelor Lidl din aceasta perioada si afla cand poti sa iti faci cumparaturile! Pentru a petrece mai mult timp impreuna cu familiile de Sarbatori, și anul acesta…

- Perioada sarbatorilor de iarna este cu adevarat speciala, iar asta se datoreaza si targurilor de Craciun ce sunt amenajate deja in marile orase ale tarii. De la mic la mare, orice persoana isi doreste sa simta din plin spiritul sarbatorilor, iar participarea la targul de Craciun este cea mai buna idee…

- Cu doar cateva zile ramase pana la Craciun, nu doar magazinele și casele sunt decorate cu ornamente și brazi impodobiți. Un brad ieșit din tipare a „rasarit” intr-o piața din țara. Unde legumele și fructele au primit un alt „rol”, adaptat Sarbatorilor de iarna. O idee ingenioasa și, lesne de ințeles,…

- Lidl a anunțat care va fi programul magazinelor in perioada Sarbatorilor de iarna. Angajații vor beneficia de doua zile libere. Iata cand vor fi inchise magazineleși care va fi programul pentru restul zilelor: Programul magazinelor Lidl de Craciun 24 decembrie – magazinele Lidl vor fi deschise in intervalul…

- Marți, 29 decembrie, incepand cu orele 11.00, la Casa Culturii „Ion Creanga” din Targu Neamț va avea loc o manifestare cu ocazia aniversarii a 104 ani de la Marea Unire. Evenimentul este organizat de catre Liceul „Vasile Conta” și la el vor participa peste 700 de elevi, alaturi de reprezentanții comunitații…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva scoate la vanzare in acest an aproape 31.000 de pomi de Craciun, iar preturile pornesc de la 15 lei pentru specia molid si ajung la 35 de lei pentru cei din specia brad, a declarat, miercuri, Bodgan Boghian, sef serviciu in cadrul Directiei Comerciale a Romsilva,…

- Romania este tara invitata de onoare la cea de a 65-a editie a Targului International de Carte de la Belgrad, care va avea loc in perioada 23 - 30 octombrie, cu mottoul "Books for Friends" (BFF), la care vor participa peste 30 de autori romani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…