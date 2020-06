Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul Romaniei a adoptat o reglementare in acest sens, prelungind efectele actului normativ de baza (OUG 29/2020 n.r.) pana la data de 25 iunie 2020. Pana la aceasta data, aceasta categorie de obligații fiscale nu este considerata restanta, nu se calculeaza obligații fiscale accesorii și nu se…

- Primarul Ioan Calin Andreș a convocat saptamana trecuta Consiliul Local Campeni in ședința publica ordinara pentru vineri, 29 mai 2020. Aceasta este anunțata a se desfașura cu incepere de la ora 10 in sala de ședințe a consiliului local din cadrul Primariei Campeni, dupa urmatorul PROIECT AL ORDINII…

- Cu doar 17 zile inainte de termenul final pentru depunerea Declarației Unice și plata obligațiilor fiscale aferente anului 2019 (25 mai 2020), la propunerea Ministerului de Finanțe, guvernul a anunțat ca va oferi mai multe facilitați fiscale persoanelor fizice, pe care speram sa le vedem publicate cat…

- La cateva zile dupa ce a fost confirmat infectat cu noul virus și internat, medicul de familie dr. Bogdan Horațiu Mahu a fost externat. Intr-o discuție telefonica, din seara de 6 mai, medicul ne-a declarat ca este acasa de marți. Doua teste consecutiv negative au facut posibila declararea vindecarii…

- Dr. Alexandru Patrascu, noul manager interimar al spitalului orasenesc „Sf. Dimitrie” din Targu Neamt ne-a informat ca, luni, 6 aprilie a fost semnat contractul pentru achizitionarea aparatului de testare a coronavirusului. Totodata, acesta ne-a mai spus ca spitalul va primi printr-o sponsorizare si…

- Starea de urgența sub care se afla Romania duce la masuri extreme. Una dintre ele, o Ordonanța de urgența privind intarirea capacitații administrative a sistemului sanitar, publicata in Monitorul Oficial pe 3 aprilie 2020, are un impact major asupra activitații intregului sistem sanitar, dar in special…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, in sedinta online, proiectul care prevede amanarea pentru 3 luni a platii contributiilor de asigurari sociale de catre operatorii comerciali afectati de starea de urgenta si, respectiv, a platii serviciilor de utilitati de catre

- LAPUSNICU MARE – Daca drumul comunal DC 44 se afla in stadiu avansat in privinta lucrarilor, canalizarea a dat mari batai de cap Primariei, pentru proiect nefiind nici pana acum ofertanti! De receptii nici nu poate fi vorba, in orice caz, unul dintre proiecte are sanse, totusi, sa avanseze pana in iunie…