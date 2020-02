Târgu Neamţ: 48% din bugetul orașului destinat investițiilor Saptamana trecuta a avut loc sedinta Consiliului Local Targu Neamt in care s-a votat bugetul local si lista de investitii pe anul 2020. Bugetul local pentru anul 2020 se ridica la 56.346.760 lei, din care sectiunea de dezvoltare (investitii) de 26.838.890 lei se apropie de cea de functionare de 29.507.870 lei (salarii, utilitați publice, școli, etc). “In ceea ce priveste suma repartizata pentru investitii, in procent de 48% din total, este reprezentata in mare parte de finantarile pe care am reusit sa le atragem in anii anteriori, respectiv fonduri europene (61%) si fonduri guvernamentale (24%).… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

