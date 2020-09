Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 august a.c., in jurul orei 00.05, politistii rutieri din Targu Mures, a oprit in trafic, pe strada 22 Decembrie 1989, din municipiu, un autoturism, condus de un barbat, de 38 de ani. Intrucat conducatorul auto manifesta un comportament suspect, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest,…

- Creșterea numarului de cazuri confirmare cu noul coronavirus, dar și a pacienților suspecți, a necesitat extinderea unitaților sanitare din Targu-Mureș pentru acești pacienți. Pe langa cele doua clinici de boli infecțioase, pacienții sunt internați din nou la Clinica de Pneumologie. De asemenea, din…

- Avand in vedere informațiile aparute pe unele rețele de socializare cum ca tarifele de salubritate platite de cetațenii targumureșeni se modifica (cresc), primaria Targu Mureș informeaza faptul ca taxele raman la nivelul anului 2020 votate deja, fara a fi modificate catre persoanele fizice/juridice.…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența din Targu Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș au fost puse intr-o situație jenanta de conducerea Ministerului Sanatații, fiind incluse pe o lista cu 113 centre din…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu, au reținut pentru 24 de ore, la data de 25 iunie a.c., un barbat de 64 de ani, din Targu Mureș, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Cel in cauza, in 25 iunie ar fi patruns in incinta unui imobil din comuna Sanpetru de Campie,…

- Este vorba de o campanie de prevenție și combatere a consumului de droguri inițiata de Agenția Naționala Antidrog și sprijinita pe plan local de Casa de Cultura a Studenților din Targu-Mureș. Campania se axeaza pe expunerea unor modalitați alternative de petrecere a timpului liber in defavoarea consumului…

- Compania AQUASERV anunta consumatorii ca, pentru remedierea unor avarii aparute pe reteaua de distributie, se sisteaza furnizarea apei potabile in data de 16.06.2020 intre orele 08:00 – 15:00 (estimare), in urmatoarele zone: •Targu Mureș – str. Pandurilor nr. 99-117, Șelimbar; •Sangeorgiu de Mureș –…

- Casa de Producție TVR prezinta sambata, 13 iunie, ora 20, pe TVR 3 piesa de teatru „Livada de vișini”, de A. P. Cehov, in regia lui Harag Gyorgy, spectacol din 1985, preluat de TVR de la Teatrul Național din Targu Mureș. Din distributia spectacolului fac parte Silvia Ghelan, Luminita Borta, Marinela…