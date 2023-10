Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Drumuri a scos la licitație doua contracte cu o valoare totala de 86 milioane lei pentru supervizarea loturilor din PNRR (aproape 60 km.) Pentru Lotul 3, Leghin-Targu Neamț, contract de proiectare și execuție semnat pe 20 septembrie cu UMB, contractul pentru supervizarea lucrarilor are o…

- Polițiștii de frontiera satmareni au descoperit la intrarea in țara, in bagajele unui cetațean roman, mai multe unelte folosite in construcții, pe care barbatul le-a luat din depozitul firmei la care a lucrat in Franța. In seara zilei de luni, 18 septembrie, in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere…

- Saptamana trecuta eram prin Piața Teatrului, imi așteptam prietenii, care ca de fiecare data intarziau și am vazut ca se aduna multa lume. Iar din cauza plictiselii și a lipsei de ocupație am fost curios ce se intampla acolo, de ce se aduna lumea. In prima faza eram parca picat de pe alta planeta, a…

- Madalina Rohan este șefa de promoție a specializarii Limba și literatura romana – Limba și literatura engleza, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior" a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, finalizand frumoșii ani de studiu cu media 9,19. Marți, 1 august, am discutat cu absolventa despre…

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…

- Festivalul va avea loc in perioada 8-13 august la Palatul Culturii și in Cetatea din Targu Mureș iar intrarea va fi libera. In august incepe la Targu Mureș Festivalul Internațional de Chitara Harmonia Cordis at Sursa articolului: In august incepe la Targu Mureș Festivalul Internațional de Chitara Harmonia…

- Chiar daca temperatura nu este caniculara, cel puțin in zona centrala a țarii, furnizorii mureșeni de servicii medicale asigura, pe intreaga perioada a verii, asistența pentru cei care sufera din cauza caldurii. La fiecare etaj al Policlinicii nr 2 din Targu Mureș exista puncte de canicula cu asigurarea…

- Pentru obținerea unui loc de cazare in caminele studențești in anul universitar 2023/2024, etapa 1, studenții din anii de studii II – VI iși vor putea depune online cererile de cazare prin intermediul platformei: https://cazare.umfst.ro, deschisa doar in perioada 13 iulie 2023, ora 10:00 – 18 iulie…