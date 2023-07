Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a decis trecerea consultarii publice asupra strategiei velo a Timișului la un alt nivel, prin organizarea unei dezbateri publice. Așadar, instituția a lansat invitația la intalnirea de dezbatere publica a „Proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei pentru realizarea…

- Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica „Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii alin. (1) al Art. 13 din Contractul de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Sebeș, nr. 65/2015 – „Tarife de transport”…

- Incepand de marti, 22 decembrie, Judecatoria orasului Ludus va functiona intr-un sediu complet de nou. Asta dupa 12 ani de cand un evaluator tehnic a semnalat ca exista pericolul prabusirii cladirii vechi de 120 de ani in care activa instanta mureseana. Desi ideea construirii unei noi cladiri a fost…

- Acuzatii grave la adresa primarului general al Capitalei facute de edilul Sectorului 6. Ciprian Ciucu sustine ca Nicusor Dan refuza sa ii acorde avizul de defrisare si ii blocheaza astfel un proiect foarte important.

- Ministerul Educației a lansat miercuri, 3 aprilie, proiectul pentru calendarul și metodologia pentru inscrierea copiilor in invațamantul preșcolar, pentru anul școlar 2023-2024.Documentele pot fi consultate pe www.edu.ro, secțiunea Noutați, fiind lansate in dezbatere publica.Proiectul prevede ...

- Primaria Comunei Albești, instituție condusa de primarul Nicolae Șovrea (foto), titulara proiectului "Reabilitare și modernizare strazi interioare in localitațile Țopa – Boiu și drum comunal DC 51, comuna Albești, județul Mureș", anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 30 martie, intr-o ședința ordinara de lucru, cu majoritate de voturi, incheierea unui acord de parteneriat intre Municipiul Targu Mureș și Asociația Grupul Milvus in vederea utilizarii unei suprafețe de teren de aproximativ 400 de metri patrați,…