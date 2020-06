Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a masurilor impuse privind redeschiderea creșelor pe perioada de vara, conform Ordinului comun 1076/4518/3936( MS/MEC/MMPS), parinții ai caror copii au frecventat creșa in anul școlar 2019-2020 și care doresc sa revina cu copiii in creșele din Targu Mureș pe perioada de vara, vor completa…

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a anunțat luni, 22 iunie, cateva cazuri de conducere sub influența substanțelor psihoactive, inregistrate pe drumurile publice din județul Mureș. #La data de 20 iunie, in jurul orei 00.40, politisti rutieri din cadrul Politiei municipiului…

- In perioada 25 mai – 5 iunie, au fost reinscrisi copiii care frecventeaza gradinița in acest an scolar si doresc sa o frecventeze și in anul școlar 2020-2021, dupa care vor fi inscrisi copiii care merg pentru prima data la gradinita, in perioada 8 iunie – 3 iulie, și 20 iulie – 10 august. In […] Sursa…

- Biroul de presa al Administrației Prezidențiale a transmis presei un set de fotografii realizate sambata, 9 mai, cu ocazia vizitei președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, la Unitatea de suport medical COVID-19 construita in incinta salii de sport a Universitații de Farmacie, Medicina, Științe și Tehnologie…

- Organizația Studențeasca de Medicina Dentara din Targu Mureș, sub indrumarea profesionala a medicilor din cadrul Aesthetic Dental Clinic, a creat un nou proiect intitulat “Impreuna ne facem bine.” Incepand cu 27 aprilie 2020, un numar de 20 de voluntari ii indruma pe toti cei care suna spre rezolvarea…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a scris marți, 5 mai, pe pagina sa de Facebook, un text care conține mulțumiri celor ”care au acționat responsabil” pe perioada starii de urgența, precum și cateva propuneri post-pandemie. ”Aceasta perioada a fost și este inca extrem de dificila pentru…

- Ministerul Fondurilor Europene a obtinut sustinerea finalizarii a noua proiecte de apa si apa uzata, canalizare si deseuri prin alocarea de sume suplimentare de la bugetul de stat, in valoare de 354,8 milioane de lei. “Sunt proiecte fazate a caror implementare a inceput cu fonduri alocate in perioada…

- Un pacient de 36 de ani din Targu Mureș confirmat pozitiv COVID 19 a fugit astazi din spital. Pentru scurt timp a circulat cu mașina alaturi de fratele sau dupa care a revenit unde era internat. Potrivit polițiștilor, cadrele medicale au fost cele care au anunțat ca barbatul aflat sub tratament ar fi…