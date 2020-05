Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, pompierii mureșeni se lupta cu localizarea și lichidarea unui incendiu de proporții izbucnit in cartierul Tudor din Municipiul Tirgu Mureș. “Incendiu vegetatie uscata in municipiul Targu Mures, str. Apicultorilor. Arde aproximativ 1.000 mp, nu sunt victime. Intervin pentru stingere…

- Pompierii militari din Alba Iulia intervin joi dupa-amiaza pentru stingerea unui incendiu izbucnit la magazia de lemne a manastirii Ramet, care se manifesta generalizat pe o suprafata de 500 de metri patrati. Este cel de-al doilea incendiu care se produce in ultimul an la manastirea Ramet, cel mai…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la anexa unei case, produs pe strada Soarelui. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA…

- Compania va incasa 5,3 milioane lei in cele 30 de luni ce reprezinta perioada de executie. „Investitia va consta in ridicarea unui corp de cladire parter si etaj cu o suprafata construita de 1.166,6 metri patrati, o suprafata construita desfasurata de 2.375 metri patrati si care va cuprinde 14 sali…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de marți spre miercuri, la o cladire de birouri din localitatea Ghimbav, județul Brașov. Acoperișul și mansarda au ars pe o suprafața de 400 de metri patrați, dar nu s-au inregistrat victime.Potrivit ISU Brașov, cladirea de birouri se afla in parcul…

- Pompierii din Aiud au intervenit, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in satul Valișoara, din comuna Livezile. Potrivit ISU Alba, pentru stingerea flacarilor, a acționat un echipaj de la Detașamentul de pompieri Aiud, cu o autospeciala. ”Au ars aproximativ 2.0000…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din Micești: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei locuințe din cartierul albaiulian Micești. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale…

- Un incendiu de vedegație a izbucnit, in urma cu puțin timp, in Delta Vacarești, din București, la doar cateva sute de metri de un mall.Potrivit primelor date de la ISU, flacarile au afectat 30.000 mp de vegetație, iar pompierii acționeaza, deocamdata, cu noua autospeciale de stingere.…