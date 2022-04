Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea SC Administrator Imobile și Piețe SRL Targu Mureș informeaza utilizatorii piețelor din municipiul Targu Mureș despre faptul ca in perioada Sarbatorilor Pascale piețele vor fi deschise, inclusiv Piața de Vechituri. "Va dorim Sarbatori Fericite!", a mai transmis conducerea SC Administrator…

- In acest an, Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, cea mai importanta instituție medicala din județul Maramureș, implinește 50 de ani de viața in slujba vieții. Inaugurarea cladirii Spitalului a avut loc in 11 ianuarie 1972, iar intrarea oficiala in funcțiune a Spitalului,…

- Conducerea SC Administrator Imobile și Piețe SRL a informat marți, 5 aprilie, faptul ca in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale miniabatorul de sacrificat miei din Piața Cuza Voda din Targu Mureș va fi inchis. "In piețele agroalimentare se va comercializa carne de miel in magazinele alimentare…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 31 martie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, delegarea gestiunii prin concesiune a parcarilor cu plata din municipiul Targu Mureș catre SC Administrator Imobile și Piețe SRL, precum și Caietul de sarcini privind delegarea gestiunii…

- Conducerea societații Reichon SRL Targu Mureș a demarat, in data de 16 martie 2022, o licitație estimata la valoarea de 4.603.739 de lei, pentru achiziționare de bunuri pentru obiectivul de investiții "Stație de betoane și Reciclator betoane și ape uzate" pe un amplasament aflat pe strada Libertații…

- La inceputul acestei saptamani, trei minori din Valea Rece, care au fost surprinși la cerșit in diferite intersecții din Targu Mureș, au fost incredințați Seviciului de Intervenție in Regim de Urgența din cadrul DGASPC Mureș, in timp ce aparținatorii legali au fost sancționați contravențional. De la…

- Medicul de origine ucraineana Illia Kobliuk, care lucreaza la UPU SMURD Targu Mures, a demarat o campanie umanitara, pentru ajutorarea cu medicamente a Spitalului din Cernauti. Primaria comunei Raciu, in parteneriat cu farmacia din localitate, au raspuns apelului lansat de doctorul Illia Kobliuk, anuntand…

- Conducerea societații Rodmolda Prod Impex SRL Targu Mureș anunța depunerea documentației la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș in vederea obținerii autorizației pentru obiectivul "Hale de producție" pe un amplasament situat pe strada 22 Decembrie 1989 nr. 150 din Targu Mureș. Potrivit unui comunicat,…