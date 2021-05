Stiri pe aceeasi tema

- Astazi la amiaza, in parcul de joaca, zona Diamant cartierul Tudor din municipiul Targu Mureș, a avut loc un accident in care a fost implicat un copil. Din primele informații, un copil ar fi cazut de pe spaliere și a avut nevoie de intervenția de urgența a echipajelor de salvare. Victima a fost stabilizata…

- Incidentul s-a produs luni la oi scoala din Bucuresti, inainte de inceperea cursurilor. Invatatoarea se afla in apropiere in momentul accidentului. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar, elevul a intrat in sala de clasa, iar invațatoarea era in dreptul ușii. In acel moment, dulapul a cazut…

- Astazi, pe DJ 152A, in localitatea Band, județul Mureș, a avut loc un grav accident de circulație in care șoferul unui autoturism a lovit puternic un copil. Din primele informații, șoferul, un barbat, de 76 de ani, din Targu Mureș, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Șaulia- Targu Mureș,…

- Unul din preferatele locuri ale targumureșenilor in care sa iși petreaca duminicile este Piața de Vechituri de langa Podul Mureș. Piața este situata pe „teritoriul" uni foste cazarme, spațiu pentru care Primaria municipiului Targu Mureș s-a aflat in proces cu Ministerul Apararii Naționale (MApN). Totul…

- Conform unui comunicat de presa remis de catre reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș joi, 22 aprilie, in ședința de Consiliu Local din aceeași zi s-a votat ca Zilele Targumureșene "sa se desfașoare in ultima saptamana a lunii iunie din 2021." Reamintim cititorilor ca in anul 2020, din cauza…

- Printr-un comunicat de presa remis de reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș joi, 15 martie, se anunța ca au fost deja depuse și se afla in curs de evaluare un numar de trei proiecte cu finanțare europeana. Dintre acestea, cel mai consistent este "Sistemul de management al traficului in Municipiu",…

- Unul din anunțurile care pot crea confuzie, cel puțin lingvistico-logica, a aparut marți 30 martie, pe pagina oficiala de Facebook a Primariei municipiului Targu Mureș. Reprezentanții instituției creeaza o conexiune de cauza-efect intre incidența de 3 la 1.000 de locuitori, ceea ce salta localitatea…

- Reprezentanții Direcției de Asistența Sociala (DAS) Targu Mureș au anunțat, in rma cu cateva zile, printr-o postare pe Facebook pe pagina oficiala a Primariei municipiului Targu Mureș, ca persoanele cu dizabilitați pot fi beneficiarii unor vouchere de pana la 5.000 de euro și care pot fi folosite doar…