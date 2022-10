Stiri pe aceeasi tema

- Septembrie a fost o luna bogata din punct de vedere al activitaților desfașurate in cadrul Primariei Targu Mureș. Alaturi de colegii mei, am muncit mult, iar rezultatele nu au contenit sa apara! Astazi, in cadrul unei conferințe de presa am prezentat bilanțul lunii septembrie. Felicit, intreaga echipa!…

- Marți, 20 septembrie, la sediul Primariei Targu Mureș a fost semnat documentul de constituire al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Targu Mureș. Primarul Soos Zoltan a fost ales președinte al asociației. "Sunt absent-motivat, aș spune, la aceasta intalnire, deoarece ma aflu…

- Activitati culturale desfasurate de catre institutiile publice de cultura subordonate Consiliului Judetean Constanta saptamana 19 septembrie 2022 ndash; 25 septembrie 2022Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta evenimente La sediul institutiei ndash; Expozitia permanenta a muzeului.Aparitii…

- Consilierii locali targumureșeni au fost convocați la o ședința de indata miercuri, 14 septembrie, in vederea exprimarii votului pentru o serie de proiecte care fac parte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). "Astfel, cele cinci proiecte PNRR, inițiate de primarul Soos Zoltan au primit…

- Primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, a participat luni, 5 septembrie, la festivitatea de incepere a noului an școlar 2022-2023. "Sper ca aceasta vacanta a fost un bun prilej pentru recreere, pentru distractie, dar si pentru pregatirea inceperii noului an scolar. Acum la inceput de an școlar vreau…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, și-a expus marți, 23 august, pe pagina sa de Facebook, punctul de vedere vis a vis de propunerea facuta recent de rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade", senatorul Leonard Azamfirei, privind inființarea…

- Sambata, 23 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si executat o actiune pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a contrabandei cu produse accizabile precum si pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii activitatilor ilicite…

- Toaletarea copacilor a fost aproape permanent un motiv de disputa intre autoritațile targumureșene și organizațiile de mediu. Actualul primar, Soos Zoltan a promis ca va incerca sa pastreze un echilibru și la propunerea sa, in curand, angajații Direcției de Administrare a Domeniului Public vor crea…