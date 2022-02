Stiri pe aceeasi tema

- In seara de joi, la ora 19.50, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.N.18, strada Aleea Eroilor a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 43 de ani din Vișeu de Sus,…

- Miercuri, 5 ianuarie, in jurul orei 16.34, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au fost sesizați despre faptul ca o tanara, de 22 de ani, a fost depistata de agenții de paza a unei societați comerciale de pe strada Bulevardul 1948, in timp ce sustragea bunuri. Deplasandu-se la fața…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 30 decembrie, cu prilejul unei ședințe extraordinare de indata, rectificarea bugetului Județului Mureș cu suma de 5,9 milioane de lei (aproximativ 1,2 milioane de euro), bani alocați din Fondul de rezerva al Guvernului pentru activitatea Aeroportului Internațional "Transilvania"…

- Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Sighișoara, in timp ce efectuau controlul traficului rutier pe raza comunei Apold, au depistat luni, 3 ianuarie, in jurul orei 15.55, in localitatea Saes, un autoturism care nu avea montate placuțele cu numarul de inmatriculare. "S-a procedat la oprirea…

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus, pe 30 decembrie, inceperea judecarii unui craiovean acuzat de conducere sub influenta alcoolului si cu permisul suspendat. Barbatul a fugit de polițiștii care au incercat sa-l traga pe dreapta si a fost urmarit din Craiova pana in comuna Carcea. Avea…

- Polițiștii mureșeni, au depistat pe raza municipiului Targu-Mureș, ieri noapte, un șofer ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 190 de km/h. Tanarul, in varsta de 22 de ani, a fost depistat de politisti cu ajutorul aparatului radar, pe strada Insulei din municipiu, conducand cu o viteza de 195…

- Zeci de politisti si angajati ai sistemului penitenciar au participat, marti, la Targu Mures, la un miting de protest organizat de Sindicatul Politistilor Europeni Europol – Filiala Mures, impotriva inghetarii majorarilor salariale prevazute de Legea 153/2017, incepand cu 1 ianuarie 2022, aratand ca…

- Iluminatul festiv in Targu Mureș debuteaza cu stangul. Mai multe cabluri au fost furate, dar a fost distrus și sistemul electric al unui ornament, așezat intr-un parc din oraș. Politiștii cerceteaza acum cazul. In noaptea de miercuri spre joi, in timp ce patrula, un echipaj de la Poliția Rutiera a vazut-o…