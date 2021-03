Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis, printr-o postare facuta pe pagina sa de Facebook, urari tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 Martie. Dedicațiile sunt surprinse și de doua strofe de poezie, atat in limba romana, cat și in limba maghiara, scrise de autori reprezentativi pentru…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat pe pagina sa de Facebook, printr-o postare facuta in data de 24 februarie 2021 cu reprezentanții la nivel național ai gimnasticii și noului sport inovativ Teqball. Intalnirea a avut in prim plan solidificarea rolului orașului Targu Mureș in domeniul…

- Reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș au anunțat miercuri, 24 februarie, prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook a instituției, faptul ca termenul final de depunere a declarației s-a prelungit pana la data de 31 martie. Primarul municipiului, Soos Zoltan, a luat hotararea…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat luni, 22 februarie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca a inițiat o serie de intalniri cu membri atat din societatea civila, cat și cu reprezentanți ai vieții culturale din oraș. Tema acestor intalniri este multiculturalitatea și interculturalitatea…

- Afirmații controversate facute de Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș cu ocazia unui interviu. Prezent sambata, 23 ianuarie, la o emisiune live difuzata pe o pagina de Facebook intitulata Erted, Soos Zoltan a vorbit despre iluminatul festiv din "Orașul Trandafirilor". In acest context, primarul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis miercuri, 20 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, mai multe informații referitoare la toaletarea arborilor din municipiul Targu Mureș. ,,Am primit mai multe sesizari referitoare la toaletarea arborilor din Targu Mureș.…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a anunțat prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca a realizat o vizita ministrului tineretului și sportului din Romania, pentru a discuta despre strategia sportiva a Targu Mureșului. ,, Am fost in vizita la București la ministrul…

- Primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a transmis luni, 11 ianuarie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca 5 autospeciale curața in mod constant zapada de pe strazile orașului, iar 3 vehicule mai mari și 2 mai mici sunt in serviciu. ,,Acestea fac posibila curațarea…